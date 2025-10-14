На Славянском направлении количество штурмов уменьшилось, но потери российских войск возросли – ВСУ

Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта DeepState

На Славянском направлении активность российской армии упала. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, если в прошлом месяце среднесуточное количество штурмовых действий было 21, то сегодня это 11.



«Активность снизилась, в том числа, мы считаем из-за погодных условий. Однако, несмотря на то, что количество штурмовых действий уменьшилось, личного состава мы уничтожаем больше. Если в прошлом месяце в среднем за сутки уничтожали 65-69 военнослужащих РФ, то на сегодняшний день это 93. Это скорее всего связано с тем, что на Славянском направлении активно работают наши операторы FPV-дронов и уничтожают личный состав противника, который движется, в том числе хаотично, малыми пехотными группами», – рассказал Запорожец.

