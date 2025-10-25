В Белгородской области РФ повреждена плотина водохранилища при обстреле

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что повторный удар понесет за собой угрозу подтопления населенных пунктов, в которых проживает около тысячи жителей.
Местные власти советуют жителям выехать в пункты временного размещения Белгорода. В частности, в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.
Ранее мы писали, что после российских ударов по энергетической инфраструктуре Харькова ВСУ нанесли ответные удары по территории Белгородской области.
Победим цензуру вместе!