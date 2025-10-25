В Белгородской области РФ повреждена плотина водохранилища при обстреле. Фото: ASTRA

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что повторный удар понесет за собой угрозу подтопления населенных пунктов, в которых проживает около тысячи жителей.



Местные власти советуют жителям выехать в пункты временного размещения Белгорода. В частности, в селе Безлюдовка — улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка — улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка — переулок Нежуры.





Ранее мы писали, что после российских ударов по энергетической инфраструктуре Харькова ВСУ нанесли ответные удары по территории Белгородской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях