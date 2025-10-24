Дроны бьют по станциям в Белгородской области в ответ на обстрелы Харькова

После российских ударов по энергетической инфраструктуре Харькова ВСУ нанесли ответные удары по территории Белгородской области. Видео атак опубликовал волонтер Сергей Стерненко.
«Как по ТЭЦ Белгорода ракетами, так и по подстанциям FPV-дронами. Будет больше. Санитарная зона расширится. Закиньте на электрорез!», — говорится в описании к видео.
На кадрах видно, как FPV-дроны поражают объекты энергетической инфраструктуры на территории Белгородской области.
За удари по енергетиці Харкова прилітає відповідь по БНР.— Serhii Sternenko (@sternenko) October 24, 2025
Як по ТЕЦ Бєлгорода ракетами, так і по підстанціях FPV-дронами.
Буде більше. Санітарна зона розшириться.
Закиньте на електроріз! https://t.co/cGBZ3LErX3 pic.twitter.com/H39kfrX8Ri
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях