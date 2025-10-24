Дроны бьют по станциям в Белгородской области в ответ на обстрелы Харькова

Кадр с украинского дрона.

После российских ударов по энергетической инфраструктуре Харькова ВСУ нанесли ответные удары по территории Белгородской области. Видео атак опубликовал волонтер Сергей Стерненко.



«Как по ТЭЦ Белгорода ракетами, так и по подстанциям FPV-дронами. Будет больше. Санитарная зона расширится. Закиньте на электрорез!», — говорится в описании к видео.



На кадрах видно, как FPV-дроны поражают объекты энергетической инфраструктуры на территории Белгородской области.