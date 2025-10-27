Экс-главу Донецкой ОВА Павла Кириленко будут судить по еще одному делу: его обвиняют в недекларировании имущества

Экс-глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Фото: ДОВА

НАБУ и САП направили в суд дело по обвинению действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины в недекларировании имущества и его супруги – в пособничестве в незаконном обогащении. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.



Речь идет о бывшем главе Донецкой областной военной администрации Павле Кириленко. По данным следствия, чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.



Речь идет о:

шести квартирах в Киеве и Ужгороде;

жилом доме под Киевом площадью более 220 квадратных метров и двух земельных участках;

двух гаражных боксах;

шести парковочных местах;

трех нежилых помещениях общей площадью более 190 квадратных метров;

автомобиле BMW X3.

Напомним, что в декабре 2024 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование и передали в суд материалы дела по обвинению Кириленко в незаконном обогащении на 72,1 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации.



В июне 2025-го экс-начальнику Донецкой ОВА сообщили о подозрении в недекларировании имущества.