Главе АМКУ Кириленко вручили новое подозрение: не указал 20 объектов и BMW

Павел Кириленко. Фото: АМКУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) сообщили о новом подозрении главе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павлу Кириленко — на этот раз по делу о недекларировании имущества.

«Также сообщено о подозрении его жене — в пособничестве в незаконном обогащении», — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Следствие установило, что чиновник не указал в электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и автомобиль премиум-класса, которые были оформлены на родственников его супруги.

Среди незадекларированного имущества — шесть квартир в Киеве и Ужгороде, жилой дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров, два земельных участка, два гаража, шесть паркомест, три нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров, а также автомобиль BMW X3.

Ранее сообщалось, что руководитель АМКУ уже является фигурантом уголовного производства по фактам незаконного обогащения и сокрытия информации в декларациях за 2020–2023 годы. Основанием для начала расследования стал журналистский материал проекта «Радио Свобода».

Как сообщлось, 4 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда изменил меру пресечения главе Антимонопольного комитета Украины и экс-начальнику Донецкой областной военной администрации Павлу Кириленко.

Напомним, что Кириленко обвиняют в незаконном обогащении на 72,1 миллиона гривен и декларировании недостоверной информации.



28 августа 2024 года Высший антикоррупционный суд избрал Кириленко меру пресечения в виде внесения залога в размере 30 миллионов 280 тысяч гривен.



Уже на следующий день за него внесли необходимый залог.



В декабре НАБУ и САП завершили досудебное расследование и передали в суд материалы дела.