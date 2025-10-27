Ексголову Донецької ОВА Павла Кириленка судитимуть у ще одній справі: його обвинувачують у недекларуванні майна

Ексголова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Фото: ДОВА

НАБУ та САП направили до суду справу за обвинуваченням чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна та його дружини – у пособництві у незаконному збагаченні. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.



Йдеться про колишнього голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. За даними слідства, чиновник не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.



Йдеться про:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки;

два гаражних бокси;

шість паркувальних місць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів;

автомобіль BMW X3.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року НАБУ та САП завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали справи за обвинуваченням Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації.



У червні 2025-го ексначальнику Донецької ОВА повідомили про підозру у недекларуванні майна.