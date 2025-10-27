Ексголову Донецької ОВА Павла Кириленка судитимуть у ще одній справі: його обвинувачують у недекларуванні майна

НАБУ та САП направили до суду справу за обвинуваченням чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна та його дружини – у пособництві у незаконному збагаченні. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.
Йдеться про колишнього голову Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. За даними слідства, чиновник не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.
Нагадаємо, що у грудні 2024 року НАБУ та САП завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали справи за обвинуваченням Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації.
У червні 2025-го ексначальнику Донецької ОВА повідомили про підозру у недекларуванні майна.