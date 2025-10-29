Зеленский наградил 47 энергетиков, восстанавливающих свет после обстрелов

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственных наградами 47 энергетиков, которые ежедневно восстанавливают электроснабжение после российских ударов. Десять из них президент поздравил лично, вручив ордена «За заслуги» и «За мужество».



«Сегодня не День энергетика, но из-за того, что враг делает с нашей энергосистемой, для вас каждый день — профессиональный. Это не праздник, а подвиг, и я хотел поблагодарить вас лично. Вы творите невероятное», — сказал Зеленский во время встречи.



За каждым из энергетиков — своя история подвига: мастер Краматорской группы подстанций «ДТЭК Высоковольтные сети» Валентин Чубук восстанавливал оборудование подстанций, поврежденных в результате российских обстрелов, в Краматорске, Славянске, Дружковке и Константиновке — прямо в зоне активных боевых действий.



Мастер участка «ДТЭК Донецкие электросети» Александр Нечитайло под обстрелами ремонтировал линии электропередачи, возвращая свет жителям Константиновской, Добропольской и Славянской громад.



Водитель «Запорожьеоблэнерго» Евгений Ветров в июне этого года во время атаки российского дрона оперативно эвакуировал персонал электроподстанции, спасая жизни коллег.



Президент отметил, что украинские энергетики часто работают под обстрелами, получают ранения и даже гибнут, восстанавливая свет в домах людей.



Среди награжденных — сотрудники «Укрэнерго», «ДТЭК», «Харковобленерго», «Херсоноблэнерго», «Сумыобленерго» и других предприятий. Один из орденов «За мужество» был передан жене энергетика, погибшего в Черниговской области при ликвидации последствий атаки дрона.



Зеленский подчеркнул, что страна всегда будет помнить подвиг тех, кто возобновляет энергию даже под огнем.

Напомним, Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости до 41 объекта.