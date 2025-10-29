Чернігів розширює мережу пунктів незламності до 41 об'єкта

Чернігів розширює мережу пунктів незламності. Зараз у місті діє 22 пункти, які вже довели свою ефективність. На вимогу начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського мережу збільшать до 41 об'єкта, повідомляє його офіційний Telegram-канал.



З початку роботи пункти відвідали понад 6 тис. осіб. Тут мешканці можуть зарядити телефони, випити гарячого чаю, отримати психологічну підтримку і зігрітися.



Разом з тим влада попереджає: пункти незламності не зможуть розв'язувати всі проблеми під час повного блекауту. Ворог продовжує атакувати критичні об'єкти, тому місто готується до складної зими.



У Чернігові накопичують альтернативні джерела живлення, мобільні котельні, запаси води та палива. Уряд і міжнародні партнери запевнили, що місто не залишиться одне.



Керівники комунальних підприємств, установ, ЖЕКів та ОСББ повинні підготуватися до роботи в умовах повного блекауту.

Раніше у Чернігові пролунали вибухи, було зафіксовано до 14 ворожих БПЛА. Крім того, 4 жовтня РФ завдала масованого удару дронами по Чернігову. Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.