Войска России из артиллерии обстреляли Херсон: повреждены дома, ранены три человека

Утром и днем 3 ноября российские войска из артиллерии обстреляли Херсон. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.



Повреждены многоэтажки, частные дома и автотранспорт. В результате обстрелов три человека получили ранения.



В пресс-службе Херсонской областной военной администрации рассказали, что под ударами были Корабельный и Днепровский районы города.



Пострадали 65-летняя женщина и мужчины 37 и 75 лет. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочное ранение.

Напомним, что 3 ноября российский беспилотник атаковал Славянск Донецкой области, в результате чего в городе поврежден двухэтажный дом.