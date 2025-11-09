Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Трагедия на Днепропетровщине: россияне вычислили военных через взломанный чат
09 ноября 2025

Трагедия на Днепропетровщине: россияне вычислили военных через взломанный чат

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ТСН

Российские войска нанесли удар по украинским позициям в Днепропетровской области после того, как узнали о месте сбора военных через взломанный групповой чат в социальных сетях. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщает ТСН, именно нарушение элементарных правил безопасности привело к трагедии. «Снова сработал человеческий фактор — групповой чат в соцсетях. Скорее всего, именно через взлом этих сетей противник получил информацию о месте сбора военнослужащих», — отметил Сырский.

Центральный районный суд города Днепра уже отправил под стражу командира батальона, который, несмотря на запрет, собрал военнослужащих для награждения, сообщает Государственное бюро расследований.

Ранее сотрудники ГБР сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения.

Вручение подозрения. Фото: ГБРВручение подозрения. Фото: ГБР

В результате атаки погибли 12 украинских военных и 7 гражданских лиц, еще 36 военнослужащих получили ранения.

Главнокомандующий подчеркнул, что инцидент детально разобрали на уровне командиров корпусов. По его словам, уже приняты дисциплинарные решения, цель которых — исключить возможность повторения подобных ситуаций в будущем.

Напомним, 1 ноября группировка войск «Восток» сообщила о ракетно-дроновой атаке по нескольким громадам Днепропетровской области. В результате удара были убитые и раненые среди украинских военных. Среди погибших — 43-летний военный Владимир Святненко, известный под позывным «Знахарь». Он был братом журналиста ТСН Дмитрия Святненка.

Автор новости Наталья Нестеренко — выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

