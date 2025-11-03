Удар по місцю базування ЗСУ на Дніпропетровщині: брат загиблого заявив про шикування на плацу, ДБР розпочало розслідування

1 листопада російські війська завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Про це 2 листопада повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Внаслідок комбінованого удару загинули та отримали поранення військовослужбовці ЗСУ.



«Працюють відповідні правоохоронні органи, зокрема перевіряються обставини дотримання та виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони/обмеження розміщення особового складу та проведення нарад та зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях», – сказали в угрупованні військ «Схід».



3 листопада журналіст «ТСН» Дмитро Святненко заявив, що в суботу його брат військовослужбовець з позивним «Знахар» загинув у глибокому тилу.



«Він воював з 23-го. Пройшов «пекло» у Кринках, Кураховому, Мар'їнці та Красногорівці. Його вбили росіяни. Але не на полі бою. У глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів та піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій території. Прилетіла балістика. Історія недбалості чи не недбалості повторилася», – зазначив журналіст.



Святненко у коментарі «Суспільному» підтвердив, що йдеться про удар, про який повідомляли в угрупованні військ «Схід».



У пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили, що співробітники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців на Дніпропетровщині.



За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 окупанти завдали удару по місцю базування українських військових.



Наразі слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та належним чином організоване укриття військових.



Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



За даними Спецпрокуратури Східного регіону, ЗС РФ для атаки використали дві балістичні ракети й три ударні безпілотники.

Нагадаємо, що 3 листопада російський безпілотник атакував Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого у місті пошкоджений двоповерховий будинок.