Более 500 оккупантов уже в Покровске: бои продолжаются

Покровск сегодня.

В Покровске на данный момент сосредоточено более 500 оккупантов. Только за последние сутки они совершили 76 попыток штурма позиций Сил обороны Украины.



По предварительным данным, украинские военные ликвидировали на этом участке фронта более сотни оккупантов.



Противник, двигаясь через Леонтовичи и Зверево, смог выйти на северные окраины города, перерезать дорогу на Павлоград и продвинуться в сторону Гришиного. Другая группа ВС РФ движется вдоль автодороги в направлении Павлограда.

Часть войск РФ двигается в сторону Павлограда.

Бои продолжаются в центре города — здание горсовета несколько раз переходило из рук в руки, отмечают эксперты.



Оккупационные войска вышли на автодорогу Т0504 и двигаются к Ровному, которое расположено между Покровском и Мирноградом.



Также в районе Родинского боевые действия не утихают. Подразделения ВСУ постепенно вытягивают линию столкновения, расширяя серую зону.



Планомерное выбивание врага из укрепленных позиций идет медленно, но уверенно. Противник пытается удержаться, однако под натиском ВСУ вынужден отходить на отдельных участках.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»