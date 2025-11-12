Більше 500 окупантів уже в Покровську: бої тривають

Покровськ сьогодні.

У Покровську на цей момент вже зосереджено понад 500 окупантів. Лише за останню добу вони здійснили 76 спроб штурму позицій Сил оборони України.



За попередніми даними, українські військові ліквідували на цій ділянці фронту понад сотню окупантів.



Противник, рухаючись через Леонтовичі та Звірове, зміг вийти на північні околиці міста, перерізати дорогу на Павлоград і просунутися в бік Гришиного. Інша група ЗС РФ рухається вздовж автодороги в напрямку Павлограда.

Частина військ РФ рухається у бік Павлограда.

Бої тривають у центрі міста — будівля міськради кілька разів переходила з рук у руки, зазначають експерти.



До того ж окупаційні війська вийшли на автодорогу Т 0504 і рухаються до Рівного, що розташоване між Покровськом і Мирноградом.



Також у районі Родинського бойові дії не вщухають. Підрозділи ЗСУ поступово витягують лінію зіткнення, розширюючи сірі зони.



Планомірне вибивання ворога з укріплених позицій йде повільно, але впевнено. Противник намагається утриматися, однак під натиском ЗСУ змушений відходити на окремих ділянках.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»