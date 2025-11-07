Российская армия за последние три дня более 200 раз штурмовала Покровск – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Цель №1 для российских войск – как можно скорее оккупировать город Покровск Донецкой области. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, это понятно по количеству штурмов города.



«Было за три дня 220 штурмов Покровска. В самом городе находятся, по данным военных, 314 россиян», – рассказал Зеленский.

Напомним, что, по данным 7-го корпуса ДШВ ВСУ, российская армия снизила активность и количество перемещений в Покровске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко