Российские войска увеличили площадь контроля над украинской территорией на 63,43 кв. км за неделю с 20 по 27 октября, свидетельствуют данные OSINT-проекта DeepState. Это немного больше, чем неделей ранее (59,57 кв. км), и указывает на постепенное усиление темпов продвижения войск оккупанта.

Битва за Покровск продолжается. «Новости Донбасса» следят за тем, как разворачиваются события на фронте, в частности на Покровском направлении — онлайн.

Бои в Покровске: войска РФ стремятся окружить город

Сейчас главная цель российских войск — окружение Покровска. По данным украинских военных, в нескольких кварталах города продолжаются уличные бои.

Войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области, 29 октября сообщили аналитики DeepState. Также оккупанты продвинулись возле сел Красный Лиман на Донетчине и Приволье на Днепропетровщине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 45 российских штурмов, в частности в районах Покровска и Красного Лимана, на Александровском — захватчики атаковали 23 раза.



Утром 29 октября в социальных сетях появилась информация о том, что российские военные повесили свой флаг на стелу в городе. Информация проверяется.

Все дороги к городу находятся под контролем российских дронов, а Покровско-Мирноградская агломерация оказалась под угрозой окружения. Оккупант перебросил сюда до 110 тысяч личного состава и пытается перерезать логистические пути ВСУ.

Украинские военные удерживают ключевые позиции в центре и на севере города.

«Защитники Покровска осуществляют активное противодействие. На днях оборону усилили новыми подразделениями — штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БпЛА. Дополнительно минируем пути просачивания противника», — сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Только за 25–26 октября украинские силы уничтожили около 40 российских военных.

«Оккупанты, попавшие в город, не закрепляются, а пытаются продвинуться дальше на север, чтобы распылить силы обороны и блокировать сухопутные коридоры. О контроле над районами Покровска речи не идет», — отметили в ДШВ.

Украинские военные также сообщили, что оккупант ведет наблюдение за Покровском и Мирноградом, а ротация личного состава осложнена. Логистика обеспечивается как воздушными, так и наземными дронами.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что основная цель оккупантов — захват Покровска.

«Особое внимание Покровску. Там сосредоточено больше всего ударных сил врага. Бои продолжаются и в городе. Это у них главная цель — именно Покровск», — заявил он.

На прошлой неделе Силы обороны Украины освободили 29,29 кв. км территории между Покровском и Константиновкой. Для сравнения: неделей ранее удалось вернуть лишь 2,79 кв. км.

Украинские военные полностью освободили села Суворово, Сухецкое и Кучеров Яр. Эти успехи показывают эффективность украинских операций на этом участке фронта, несмотря на усиление атак противника в других районах.

Наибольшее продвижение российские войска зафиксировали на Новопавловском направлении, где сходятся границы Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. За неделю оккупант занял 52,36 кв. км, что на 64,7% больше, чем неделей ранее.

В то же время на Покровском направлении площадь оккупации сократилась на 3,11 кв. км благодаря контрнаступательным действиям Сил обороны.

По данным Десантно-штурмовых войск ВСУ, бойцы 82-й отдельной Буковинской бригады освободили Сухецкое.

«Во время штурмовых действий украинские воины вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек. В результате уничтожено 44 оккупанта, восемь ранены, девять сдались в плен», — сообщили в ДШВ.

22 октября украинские десантники также освободили Кучеров Яр на Добропольском направлении, где в плен попало более 50 российских солдат.

Дополняется...