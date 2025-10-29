Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
29 октября 2025, 11:34

Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн

Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн

Российские войска увеличили площадь контроля над украинской территорией на 63,43 кв. км за неделю с 20 по 27 октября, свидетельствуют данные OSINT-проекта DeepState. Это немного больше, чем неделей ранее (59,57 кв. км), и указывает на постепенное усиление темпов продвижения войск оккупанта.

Битва за Покровск продолжается. «Новости Донбасса» следят за тем, как разворачиваются события на фронте, в частности на Покровском направлении — онлайн.

Бои в Покровске: войска РФ стремятся окружить город

Сейчас главная цель российских войск — окружение Покровска. По данным украинских военных, в нескольких кварталах города продолжаются уличные бои.

Войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области, 29 октября сообщили аналитики DeepState. Также оккупанты продвинулись возле сел Красный Лиман на Донетчине и Приволье на Днепропетровщине.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 45 российских штурмов, в частности в районах Покровска и Красного Лимана, на Александровском — захватчики атаковали 23 раза.

Утром 29 октября в социальных сетях появилась информация о том, что российские военные повесили свой флаг на стелу в городе. Информация проверяется. 

Все дороги к городу находятся под контролем российских дронов, а Покровско-Мирноградская агломерация оказалась под угрозой окружения. Оккупант перебросил сюда до 110 тысяч личного состава и пытается перерезать логистические пути ВСУ.

Украинские военные удерживают ключевые позиции в центре и на севере города.

«Защитники Покровска осуществляют активное противодействие. На днях оборону усилили новыми подразделениями — штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БпЛА. Дополнительно минируем пути просачивания противника», — сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Только за 25–26 октября украинские силы уничтожили около 40 российских военных.

«Оккупанты, попавшие в город, не закрепляются, а пытаются продвинуться дальше на север, чтобы распылить силы обороны и блокировать сухопутные коридоры. О контроле над районами Покровска речи не идет», — отметили в ДШВ.

Украинские военные также сообщили, что оккупант ведет наблюдение за Покровском и Мирноградом, а ротация личного состава осложнена. Логистика обеспечивается как воздушными, так и наземными дронами.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что основная цель оккупантов — захват Покровска.

«Особое внимание Покровску. Там сосредоточено больше всего ударных сил врага. Бои продолжаются и в городе. Это у них главная цель — именно Покровск», — заявил он.

На прошлой неделе Силы обороны Украины освободили 29,29 кв. км территории между Покровском и Константиновкой. Для сравнения: неделей ранее удалось вернуть лишь 2,79 кв. км.

Украинские военные полностью освободили села Суворово, Сухецкое и Кучеров Яр. Эти успехи показывают эффективность украинских операций на этом участке фронта, несмотря на усиление атак противника в других районах.

Наибольшее продвижение российские войска зафиксировали на Новопавловском направлении, где сходятся границы Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. За неделю оккупант занял 52,36 кв. км, что на 64,7% больше, чем неделей ранее.

В то же время на Покровском направлении площадь оккупации сократилась на 3,11 кв. км благодаря контрнаступательным действиям Сил обороны.

По данным Десантно-штурмовых войск ВСУ, бойцы 82-й отдельной Буковинской бригады освободили Сухецкое.

«Во время штурмовых действий украинские воины вступили в ожесточенный бой с противником численностью более 60 человек. В результате уничтожено 44 оккупанта, восемь ранены, девять сдались в плен», — сообщили в ДШВ.

22 октября украинские десантники также освободили Кучеров Яр на Добропольском направлении, где в плен попало более 50 российских солдат.

Дополняется... 

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте
Места
Покровск

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
12:45
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
12:38
Ханженковское водохранилище в Донецкой области вновь наполняется после летнего обмеления
09:59
В оккупированном Крыму обвал связи и дефицит топлива — «ОТПОР»
14:24
ГУР показало ликвидацию сына российского генерала на Запорожье
12:52
Оккупанты на Херсонщине провели «учения по терроризму»
12:02
ССО Украины уничтожили склад топлива и нефтебазу оккупантов на Луганщине
11:46
В Луганске беспилотник попал в частный сектор: повреждены дома
08:29
Обстрел Донецка: погибли двое, семеро эвакуированы
09:14
Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя
20:59
В оккупированной Авдеевке введут в эксплуатацию дом и админздание
11:55
ФСБ готовит серию фейковых «терактов» на ВОТ, чтобы обвинить Украину
09:35
На оккупированной Луганщине милитаризация детей проходит под наблюдением Минобразования РФ – ОВА
16:50
Воды нет, тепла тоже: в оккупированном Мариуполе остановились котельные
13:59
В Луганске взорвалась Bluetooth-колонка под песню «Океана Эльзы»
12:32
Все украинские книги изъяли на ВОТ Херсонщины во время рейдов
все новости
13:00
В Краматорске стартует отопительный сезон
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
12:23
Чернигов расширяет сеть пунктов несокрушимости до 41 объекта
12:18
«Россияне количеством постепенно поглощают город»: ситуация в Покровске на гране критической – DeepState
12:11
Российские оккупанты обстреляли Константиновку: повреждена машина
11:58
РФ ударила по больнице в Херсоне: есть пострадавшие, среди них — ребенок
11:45
Россияне не находятся в Мирнограде, город контролируют Силы обороны
11:34
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
11:33
Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState
11:33
МиГ-29 ВСУ ударом HAMMER уничтожил пункт дронов РФ в Олешках
10:57
Зафиксирована переброска стратегических бомбардировщиков РФ: возможен ракетный удар
10:41
Три района на Донетчине за сутки атаковала армия РФ: есть повреждения
10:30
В России ликвидировали подполковника ОМОНа, воевавшего под Киевом
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
09:36
Силы ПВО сбили 93 из 126 БПЛА
09:26
РФ нанесла удар по Одесской области: часть потребителей осталась без света, есть пострадавший
09:14
«Шахеды» ночью атаковали центр Славянска: под ударом была промзона
08:52
Беспилотники атаковали нефтебазы в оккупированном Крыму: возникли пожары
08:48
На Харьковщине дроны РФ вызвали пожары в Изюме и Чугуеве
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
все новости
ВИДЕО
Флаг оккупантов на стеле Покровска. Фото: кадр из видео «Россияне количеством постепенно поглощают город»: ситуация в Покровске на гране критической – DeepState
29 октября, 12:18
Россияне атаковали Херсон. Фото: Александр Прокудин РФ ударила по больнице в Херсоне: есть пострадавшие, среди них — ребенок
29 октября, 11:58
Сброс бомбы AASM HAMMER на ПУ дроноводов РФ в Олешках. МиГ-29 ВСУ ударом HAMMER уничтожил пункт дронов РФ в Олешках
29 октября, 11:33
Взрыв автомобиля военного преступника. В России ликвидировали подполковника ОМОНа, воевавшего под Киевом
29 октября, 10:30
Пожар на нефтебазе в оккупированном Симферополе. Фото: «Крымский ветер» Беспилотники атаковали нефтебазы в оккупированном Крыму: возникли пожары
29 октября, 08:52
Стрельба по российскому дрону в Константиновке. Фото: кадр из видео В Константиновке пресс-офицер ВСУ сбил российский дрон и спас жизнь нидерландской журналистке
28 октября, 21:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор