Энергетики объяснили, почему в Запорожье самые продолжительные отключения

В Запорожье фиксируются самые продолжительные отключения электроэнергии в Украине. Совокупно, за сутки свет отключают на 13,5—14 часов. При этом поставщики электроэнергии не придерживаются заявленных графиков отключений.



На фоне ежедневных ограничений в городе прошел уже третий по счету уличный митинг. Как пишет региональное издание «Забор», участники вновь собрались у здания Запорожской областной военной администрации, требуя прозрачных и справедливых графиков подачи света.

Митингующие добились встречи с представителями энергетиков. Главный диспетчер АТ «Запорожьеоблэнерго» Александр Поляков прямо на месте объяснил, почему запорожцы сталкиваются с более длительными перерывами, чем жители других областей.

По словам Полякова, ключевая причина — отсутствие в городе собственной генерации. «Запорожье не имеет своего источника выработки электроэнергии, а значит, полностью зависит от внешних поставок», — отметил он. Из-за ограниченных возможностей сети и общей нагрузки «каждое превышение баланса приводит к более длительным отключениям», добавил диспетчер.

Участники акции настаивают, что нынешняя ситуация требует пересмотра подходов к распределению электроэнергии и более открытого диалога с гражданами. Митинги обещают продолжиться, если ответы энергетиков не выльются в реальные изменения, говорится в публикации.

Напомним, войска РФ атаковали объект «ДТЭК» на Днепропетровщине.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»