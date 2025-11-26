«Процес іде серйозний»: Пєсков про витоки та переговори Ушакова і Віткоффа щодо України

Ушаков та Віткофф (праворуч). Колаж: nv.ua

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі очікують на візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа до Москви, де мають відбутися його докладні контакти з Володимиром Путіним. За словами Пєскова, візит планується наступного тижня – про це раніше повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.



Пєсков відкинув значущість оприлюднених аудіозаписів телефонних розмов за участю Віткоффа. Він наголосив, що опубліковані «витоки» не становлять загрози, оскільки «сам президент Трамп, до речі, вже висловився побічно на захист Віткоффа», і додав, що це звичайна частина роботи посередника у переговорному процесі.



При цьому він заявив, що заклики звільнити Віткоффа після публікації записів спрямовані на зрив тендітного мирного діалогу.



«Там іде процес, процес іде серйозний, і зараз, напевно, важливіше за це немає нічого», — підкреслив Пєсков. Він також зазначив, що з'явиться багато тих, хто спробує цей процес зірвати.



Як повідомляє Bloomberg, який має аудіозапис розмови Віткоффа з Ушаковим, спецпредставник США минулого місяця обговорював з помічником Путіна можливу підготовку мирного плану по Україні і ділився рекомендаціями про те, як Путіну вибудовувати діалог з Дональдом Трампом. На записі Віткофф нагадує про попередній документ, який стосується сектора Газа: «Ми склали план Трампа з 20 пунктів разом — це був план миру, і я думаю, можливо, ми зробимо щось подібне до вас».



Він також пропонував Ушакову розглянути організацію телефонної розмови Путіна та Трампа до візиту Володимира Зеленського до Білого дому: «Зеленський приїжджає до Білого дому у п'ятницю… якщо можливо, ми проведемо дзвінок із вашим босом до цієї п'ятничної зустрічі».



Відповідаючи на запитання Ушакова про доцільність такої розмови, Віткофф підтвердив: «Так», вказавши, що це міг би бути «дуже добрим дзвінком». Він припустив, що Трамп може згадати обговорення «дуже подібного плану миру».



Ушаков, судячи з запису, сприйняв пропозицію позитивно і заявив, що Путін «захоче привітати» Трампа і відзначити його як «справжню людину світу». Віткофф говорив, що Росія нібито прагне врегулювання, а його завдання — сприяти прогресу: «Я знаю, що потрібно, щоб укласти мирну угоду. Донецьк і, можливо, обмін територіями десь… говорімо реальніше».



За даними Bloomberg, ця розмова стала частиною підготовки до мирного плану із 28 пунктів, який адміністрація Трампа намагається запропонувати Україні як основу майбутньої угоди. Після обговорень Путін і Трамп провели двогодинну розмову, яку американський президент назвав «дуже продуктивною» і оголосив про плани зустрітися у Будапешті.



Попередній проєкт документа припускав, що Україна має залишити частини східного Донбасу, а Росія отримала б фактично визнання контролю над Кримом, Луганськом і Донецьком. Інші ділянки лінії фронту, включаючи Херсон та Запоріжжя, залишалися б замороженими.



Пізніше Віткофф зустрівся в Маямі зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим, з яким обговорював позицію Москви щодо майбутньої угоди. 29 жовтня Дмитрієв провів телефонну розмову з Ушаковим, під час якої сторони узгоджували допустимі компроміси.



Дмитрієв, як стверджує видання, припускав, що США можуть не прийняти російське формулювання повністю, але «принаймні максимально близько до нього». У соцмережі X він назвав опубліковані записи «начебто фейком» і заявив: «Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають підбурювачі війни».

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський офіційно одержав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою Вашингтона, може активізувати дипломатію.

Міністр армії США Ден Дрісколл під час зустрічі з українськими чиновниками у Києві повідомив, що ситуація на фронті стрімко погіршується, а Україна може зіткнутися з «неминучим поразкою» без укладання мирної угоди.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»