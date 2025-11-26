США предупредили Украину: возможное поражение без «заключения мира» — NBC

Министр армии США Ден Дрисколл во время встречи с украинскими чиновниками в Киеве сообщил, что ситуация на фронте стремительно ухудшается, а Украина может столкнуться с «неизбежным поражением» без заключения мирного соглашения. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два осведомлённых источника.



По данным издания, Дрисколл предупредил украинскую сторону, что Россия наращивает масштабы и темпы воздушных атак и располагает ресурсами для ведения долгой войны. Кроме того, американская оборонная промышленность больше «не может» обеспечивать Украину необходимым количеством вооружений и систем ПВО для удержания инфраструктуры и защиты населения.



Жёсткое предупреждение прозвучало после презентации нового «мирного плана», который американская делегация предложила Киеву. По словам источников NBC, украинские власти восприняли документ как фактическую капитуляцию, поскольку он включал условия, близкие к максималистским требованиям Москвы, и предполагал болезненные уступки со стороны Украины. Один из собеседников издания передал содержание послания Дрисколла так: «Вы проигрываете и должны принять соглашение».



NBC отмечает, что внутри администрации Дональда Трампа усиливается раскол по вопросу завершения войны. Одна группа, связанная с вице-президентом Джей Ди Венсом и специальным посланником Стивом Виткоффом, считает, что именно Украина является препятствием для мира и должна пойти на компромиссы. Другая, которую возглавляет госсекретарь Марко Рубио, возлагает ответственность на Россию как инициатора агрессии и выступает за усиление давления на Кремль.



Поводом для дипломатической напряжённости стала утечка в прессу предварительного 28-пунктного плана. Как утверждают источники, документ был подготовлен при участии российского представителя Кирилла Дмитриева и американского спецпосланника Виткоффа. Он предусматривал передачу России территорий, контролируемых Украиной, сокращение украинской армии и отказ Киева от вступления в НАТО.



Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьёзные сомнения в предложенных условиях, однако не стал полностью отвергать план, заявив о готовности продолжить дипломатические консультации. Между тем Дональд Трамп отметил, что документ был «доработан» и теперь включает предложения обеих сторон.



Белый дом заявил, что команда президента «работает в едином ритме», а официальный представитель Госдепа подчеркнул, что цель США — добиться окончания войны «как можно скорее».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»