Харьковская чемпионка, которую боится Кремль: как судили Юлию Лемещенко
26 ноября 2025, 22:50

Харьковская чемпионка, которую боится Кремль: как судили Юлию Лемещенко

Юлия Лемещенко. Фото из открытых источников Юлия Лемещенко. Фото из открытых источников

Российский суд приговорил Юлию Лемещенко — гражданку РФ, которая с 2014 года жила в Украине и стала чемпионкой нашей страны по пауэрлифтингу, — к 19 годам лишения свободы. В России ее обвиняют в государственной измене, диверсиях и подготовке «теракта».

По версии Следкома РФ, Лемещенко сотрудничала с украинской разведкой и выполняла операции на территории России: от подрыва опор линий электропередач до слежки за российскими военными. Российский суд также назначил ей штраф в размере 1 млн рублей.

Несмотря на давление, Юлия не признала вину и заявила, что не сожалеет о своих действиях — подчеркнув свою позицию и выдержку.

Лемещенко родилась в Воронеже, но после начала российской агрессии переехала в Харьков. Здесь она стала чемпионкой Украины по пауэрлифтингу, а позже прошла военную подготовку в Киеве — обучение стрельбе и работе со взрывчатыми веществами.

Российская сторона утверждает, что Юлия была причастна к подрыву ЛЭП под Санкт-Петербургом и к сбору информации о военных РФ. Ее действия в России связывают с украинской разведкой и добровольческим формированием «Легион Свобода России», которое в РФ признано «запрещенным».

Ранее мы писали о бойце Национальной гвардии Украины Сергее Мироничеве, который получил тяжелое ранение в Мариуполе и выжил в плену.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

