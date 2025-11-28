«Связали руки и били прикладом автомата по голове»: российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ под Покровском

Военное преступление российских оккупантов под Покровском. Фото: прокуратура

В ноябре во время штурма украинских позиций российские оккупанты окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ вблизи села Гнатовка Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Один из военных РФ связал ему руки, а другой – нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный украинский боец перестал реагировать, его расстреляли.



Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.



Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных людей, которые совершили это преступление.

Напомним, что российские оккупанты положили в один ряд и расстреляли пленных украинских военных под городом Гуляйполе Запорожской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко