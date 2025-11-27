«Положили в один ряд»: российские оккупанты расстреляли пленных украинских военных под Гуляйполем – DeepState

Место расстрела. Фото: DeepState

Российские военные расстреляли пять пленных бойцов Сил обороны Украины западнее села Зеленый Гай Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, Россия продолжает нарушать все нормы международного права.



«По имеющимся данным, враг взял в плен парней в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял», – сказали в DeepState.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко