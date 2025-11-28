Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
«Зв'язали руки та били прикладом автомата по голові»: російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ під Покровськом
28 листопада 2025, 12:32

«Зв'язали руки та били прикладом автомата по голові»: російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ під Покровськом

Воєнний злочин російських окупантів під Покровськом. Фото: прокуратура Воєнний злочин російських окупантів під Покровськом. Фото: прокуратура

У листопаді під час штурму українських позицій російські окупанти оточили та взяли в полон військовослужбовця ЗСУ поблизу села Гнатівка Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Один із військових РФ зв'язав йому руки, а інший – завдав кілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний український боєць перестав реагувати, його розстріляли.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та конкретних людей, які вчинили цей злочин.

Нагадаємо, що російські окупанти поклали в один ряд та розстріляли полонених українських військових під містом Гуляйполе Запорізької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Місця
Покровський напрямок
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Полонені розстріл воєнний злочин
Удар дронів у Білгородській області припав по енергооб'єктах У Бєлгородській області через удар безпілотника пошкоджено підстанції
28 листопада, 18:28
Незвичайний дим на уральському полігоні Фіолетовий дим на уральському полігоні: можлива аварія під час запуску ракети
28 листопада, 17:32
Цивільні, яких хотів атакувати російський дрон у Костянтинівці. Фото: кадр із відео У Костянтинівці українські бійці ППО врятували життя цивільним, яких хотів атакувати російський безпілотник
28 листопада, 15:14
Ситуація під Гуляйполем. Фото: карта DeepState Українська армія стримала наступ військ РФ та стабілізувала фронт під Гуляйполем – ЗСУ
28 листопада, 14:45
Дрони знову вдарили по Старобільську. Фото: скриншот Дрони знову вдарили по Старобільську: атаковано дві АЗС, є пошкодження
27 листопада, 22:30
Тривають бої лінією залізничної колії. Фото: скриншот У Покровську тривають бої вздовж усієї лінії залізничного полотна
27 листопада, 17:25
