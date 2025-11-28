«Зв'язали руки та били прикладом автомата по голові»: російські військові розстріляли полоненого бійця ЗСУ під Покровськом

Воєнний злочин російських окупантів під Покровськом. Фото: прокуратура

У листопаді під час штурму українських позицій російські окупанти оточили та взяли в полон військовослужбовця ЗСУ поблизу села Гнатівка Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Один із військових РФ зв'язав йому руки, а інший – завдав кілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний український боєць перестав реагувати, його розстріляли.



Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та конкретних людей, які вчинили цей злочин.

Нагадаємо, що російські окупанти поклали в один ряд та розстріляли полонених українських військових під містом Гуляйполе Запорізької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко