Обстрелы Донетчины: за сутки повреждены десятки домов

В Донецкой области продолжаются обстрелы населённых пунктов. По информации областных властей, за сутки зафиксировано 14 российских ударов по гражданской инфраструктуре.



В Краматорском районе в Рубцах Лиманской громады разрушен жилой дом. В Славянске повреждены 12 частных домов, многоэтажка, две административные здания и пять автомобилей. В Былбасовке ранен один человек, повреждены 22 дома. В Александровке ранены три человека, разрушения получили восемь жилых домов, две админпостройки, склад, три инфраструктурных объекта и семь автомобилей.

В Бахмутском районе в Северске повреждены три жилых дома.



Всего за минувшие сутки российская армия 14 раз обстреляла населённые пункты Донетчины.

Напомним, что 28 ноября «шахеды» атаковали поселок Былбасовка на Донетчине, в результате чего повреждены более двух десятков домов и есть раненый. Также российские войска нанесли удар по Краматорской громаде Донецкой области.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»