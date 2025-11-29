В Донецкой области за сутки пострадали 4 мирных жителя из-за обстрелов РФ

В Донецкой области за 28 ноября от обстрелов российской армии пострадали 4 человека. Три человека ранены в Александровке, один — в Былбасовке. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, что 28 ноября «шахеды» атаковали поселок Былбасовка на Донетчине, в результате чего повреждены более двух десятков домов и есть раненый. Также российские войска нанесли удар по Краматорской громаде Донецкой области.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»