Пожары и ранения людей в Киеве: что известно о последствиях утренней атаки

Последствия российской атаки на Киев утром 29 ноября

В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах Киева утром 29 ноября произошли пожары в результате падения обломков сбитых дронов на помещения и открытые территории. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Дарницком районе «падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома. Экстренные службы направляются на место». Также мэр отметил перебои со светом в разных частях города.

Позже Кличко сообщил: «Сейчас без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения».

В результате массированной атаки пострадали 15 человек, «8 из них находятся в стационарах медучреждений», сообщил городской голова.

Из-за последствий удара перекрыто движение транспорта по Харьковскому шоссе — от пересечения с улицей Привокзальной до пересечения с улицей Здолбуновской.

До обстрела, который произошел в 7 часов утра Россия также атаковала Киев. В Шевченковском районе повреждён 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4–5 этажей, пожар был ликвидирован. Медики оказали помощь одному пострадавшему.



В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что вызвало возгорание внешнего утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Возгорание ликвидировано, двум людям оказана помощь на месте. По ещё одному адресу обломки попали в 17-этажный дом — без последующего возгорания. Также зафиксировано попадание в гараж у жилого дома в частном секторе: возник пожар, ликвидация продолжается.



В Святошинском районе произошло попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Загорелись помещения на втором этаже, спасатели смогли спасти ребёнка. Ещё один человек обратился к медикам.



В Днепровском районе попадание в 10-этажный жилой дом привело к разрушению 6–7 этажей. Пожар ликвидирован. Работы по разбору конструкций продолжаются.

Воздушная тревога продолжается. Ожидается, что Киев могут атаковать ракеты в ближайшее время.

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»