Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Пожары и ранения людей в Киеве: что известно о последствиях утренней атаки
29 ноября 2025, 08:40

Пожары и ранения людей в Киеве: что известно о последствиях утренней атаки

Последствия российской атаки на Киев утром 29 ноября Последствия российской атаки на Киев утром 29 ноября

В Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах Киева утром 29 ноября произошли пожары в результате падения обломков сбитых дронов на помещения и открытые территории. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Дарницком районе «падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома. Экстренные службы направляются на место». Также мэр отметил перебои со светом в разных частях города.

Позже Кличко сообщил: «Сейчас без электроэнергии западная часть столицы. Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения».

В результате массированной атаки пострадали 15 человек, «8 из них находятся в стационарах медучреждений», сообщил городской голова.

Из-за последствий удара перекрыто движение транспорта по Харьковскому шоссе — от пересечения с улицей Привокзальной до пересечения с улицей Здолбуновской.

До обстрела, который произошел в 7 часов утра Россия также атаковала Киев. В Шевченковском районе повреждён 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4–5 этажей, пожар был ликвидирован. Медики оказали помощь одному пострадавшему.

В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом, что вызвало возгорание внешнего утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этаж. Повреждены припаркованные автомобили. Возгорание ликвидировано, двум людям оказана помощь на месте. По ещё одному адресу обломки попали в 17-этажный дом — без последующего возгорания. Также зафиксировано попадание в гараж у жилого дома в частном секторе: возник пожар, ликвидация продолжается.

В Святошинском районе произошло попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Загорелись помещения на втором этаже, спасатели смогли спасти ребёнка. Ещё один человек обратился к медикам.

В Днепровском районе попадание в 10-этажный жилой дом привело к разрушению 6–7 этажей. Пожар ликвидирован. Работы по разбору конструкций продолжаются.

Воздушная тревога продолжается. Ожидается, что Киев могут атаковать  ракеты в ближайшее время. 

Авторка новости: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
Пожар последствия обстрела Атака БПЛА
Места
Киев

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
Волынец: Метан, тяжелые металлы и радиация скрываются в затопленных шахтах оккупированного Донбасса
19:33
Блокировка WhatsApp в РФ — цифровая изоляция для украинцев в оккупации
22:30
Дроны снова ударили по Старобельску: атакованы две АЗС, есть повреждения
18:04
РФ вывозит ещё 400 украинских детей из ВОТ под видом «отдыха»
14:00
Оккупанты превратили базу отдыха в Севастополе в замаскированный штаб
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска ►
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
13:31
Российскую армию накрыли сезонные ОРВИ и грипп — «АТЕШ»
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
все новости
14:12
Морские дроны Sеа Baby вывели из строя два российских подсанкционных танкера в Черном море — СМИ
12:56
Зеленский назначил Умерова главой делегации по переговорам с США
12:10
ПВО Украины подавила почти весь залп РФ: сбиты «Кинжал», «Искандеры» и сотни дронов
10:29
Тяжелое утро для Киева: новые данные о жертвах и последствиях масштабного удара РФ
10:09
Ермак заявил, что не хочет создавать проблемы Зеленскому и отправляется на фронт
09:41
Обстрелы Донетчины: за сутки повреждены десятки домов
09:19
В Донецкой области за сутки пострадали 4 мирных жителя из-за обстрелов РФ
08:40
Пожары и ранения людей в Киеве: что известно о последствиях утренней атаки
22:33
Россия атакует Украину «шахедами» сразу с трех направлений
22:01
Волынец: Метан, тяжелые металлы и радиация скрываются в затопленных шахтах оккупированного Донбасса
21:11
На Херсонском направлении подчиненный отравил российского командира
20:34
Студентов в оккупированном ДонТУ обязали раскрывать подробные данные о родственниках
19:33
Блокировка WhatsApp в РФ — цифровая изоляция для украинцев в оккупации
18:31
В Белгородской области из-за удара беспилотника повреждены подстанции
17:52
Зеленский подтвердил уход Ермака и готовит нового руководителя ОП
17:33
Фиолетовый дым на уральском полигоне: возможная авария при запуске ракеты
17:20
В приложении «Резерв+» появилась новая категория онлайн-отсрочки для тех, у кого отец или мать имеют инвалидность
16:40
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:38
В ВСУ ответили, где сейчас сосредоточены российские войска в Покровске
16:35
СМИ: Вашингтон направил в Москву эмиссаров с предложением по Крыму и Донбассу
все новости
ВИДЕО
Удар дронов в Белгородской области пришелся по энергообъектам В Белгородской области из-за удара беспилотника повреждены подстанции
28 ноября, 18:31
Необычный дым на уральском полигоне Фиолетовый дым на уральском полигоне: возможная авария при запуске ракеты
28 ноября, 17:33
Гражданские, которых хотел атаковать российский дрон в Константиновке. Фото: кадр из видео В Константиновке украинские бойцы ПВО спасли жизнь гражданским, которых хотел атаковать российский беспилотник
28 ноября, 15:14
Ситуация под Гуляйполем. Фото: карта DeepState Украинская армия сдержала наступление войск РФ и стабилизировала фронт под Гуляйполем – ВСУ
28 ноября, 14:45
Дроны снова ударили по Старобельску. Фото: скриншот Дроны снова ударили по Старобельску: атакованы две АЗС, есть повреждения
27 ноября, 22:30
Продолжаются бои по линии железнодорожного пути. Фото: скриншот В Покровске продолжаются бои вдоль всей линии железнодорожного полотна
27 ноября, 17:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор