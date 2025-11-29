Обстріл Донеччини: за добу пошкоджено десятки будинків

На Донеччині тривають обстріли населених пунктів. За інформацією обласної влади, за добу зафіксовано 14 російських ударів по цивільній інфраструктурі.



У Краматорському районі в Рубцях Лиманської громади зруйновано житловий будинок.



У Слов'янську пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, дві адміністративні будівлі та п'ять автомобілів.



У Билбасівці поранено одну людину, пошкоджено 22 будинки.



В Олександрівці поранено трьох людей, руйнування отримали вісім житлових будинків, дві адмінбудівлі, склад, три інфраструктурні об'єкти та сім автомобілів.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено три житлові будинки.



За минулу добу російська армія 14 разів обстріляла населені пункти Донеччини.

Нагадаємо, що 28 листопада «шахеди» атакували селище Билбасівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджено понад два десятки будинків і є поранене. Також російські війська завдали удару по Краматорській громаді Донецької області.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»