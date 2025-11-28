«Шахед» ударил по Краматорской громаде: повреждены дома

28 ноября в 12:15 российские войска нанесли удар по Краматорской громаде Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Под удар попал частный сектор. Захватчики для атаки использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Повреждены два дома. Без пострадавших.

Напомним, что 28 ноября «шахеды» атаковали поселок Былбасовка на Донетчине, в результате чего повреждены более двух десятков домов и есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко