ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат

06 декабря 2025, 16:48

Силы обороны 5 декабря ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, который расположен на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Предприятие занимается изготовлением комплектующих для снарядов по заказу министерства обороны РФ.

Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Алчевске Луганской области вечером в пятницу, 5 декабря, гремели взрывы. В промышленной зоне упал дрон. Информации о пострадавших и жертв нет.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

