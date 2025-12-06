ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат

Силы обороны 5 декабря ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, который расположен на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Предприятие занимается изготовлением комплектующих для снарядов по заказу министерства обороны РФ.



Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном Алчевске Луганской области вечером в пятницу, 5 декабря, гремели взрывы. В промышленной зоне упал дрон. Информации о пострадавших и жертв нет.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»