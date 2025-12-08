MAX впав по всій Росії: нав'язаний сервіс ускладнив життя українцям в окупації

8 грудня 2025 року російські користувачі повідомили про масові збої в роботі месенджера MAX. Проблеми фіксувалися з самого ранку: тисячі скарг надійшли на портали Downdetector та «Сбой.рф». Протягом години — з 9:15 до 10:15 мск — користувачі не могли увійти до програми або веб-версії, надіслати повідомлення, дзвонити чи завантажувати контент.



Географія охопила низку російських регіонів. Незважаючи на масштаб недоступності сервісу, пресслужба MAX заявила, що «робота йде у штатному режимі», і причини збою не розкриваються. Станом на 14:13 EET масові скарги зникли з основних моніторингових майданчиків.

При цьому збій збігся з посиленням кампанії щодо примусового переведення росіян на використання MAX. Ряд клієнтів зіткнулися з неможливістю увійти до «Госуслуг» без підтвердження через цей месенджер. При вході через мобільний браузер з'являлося повідомлення з вимогою підключити Мах, щоб отримати коди підтвердження в чат.



Для мешканців тимчасово окупованих територій України такі збої можуть мати прямі наслідки. Росія продовжує нав'язувати свій цифровий контур — від «Госуслуг» до обов'язкового користування MAX. Якщо цей месенджер стає єдиним способом підтверджувати доступ до послуг та документів, будь-який його збій тимчасово позбавляє людей можливості оформити довідки, подати заяви або вчинити інші необхідні дії.

Нагадаємо, «Роскомнадзор» почав поетапно блокувати роботу WhatsApp.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»