Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW

ВСУ недавно продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад села Иванополье.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 18 раз, в частности в сторону Иванополья.
Напомним, что ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат, который изготавливает комплектующие для снарядов по заказу Министерства обороны РФ.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко