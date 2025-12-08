Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW
08 декабря 2025, 21:37

ВСУ недавно продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад села Иванополье.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 18 раз, в частности в сторону Иванополья.

Напомним, что ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат, который изготавливает комплектующие для снарядов по заказу Министерства обороны РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

