Украинская армия продвинулась под Константиновкой – ISW

Ситуация под Константиновкой. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 7 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-запад села Иванополье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала 18 раз, в частности в сторону Иванополья.

