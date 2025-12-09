Силы обороны стабилизировали линию фронта в Днепропетровской области

Удачное

В Днепропетровской области обстановка несколько стабилизировалась за последние месяцы. Об этом сообщил автор военного Telegram-канала «Офицер».



Фактически линия боевых действий от Удачного до Комара, которая проходит примерно по административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, уже «устаканилась»: противник не имеет успехов, где-то выдохлись, а наши подразделения заняли рубежи за реками и продолжают успешно оборонять позиции.



«Ситуация в направлении Покровского тоже более или менее стабилизировалась по сравнению с событиями предыдущих месяцев», — отмечает автор.



Также сообщается, что на Александровском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах шести населённых пунктов. Ранее МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»