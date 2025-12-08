Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
08 декабря 2025, 14:34

МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном

Авиаудар AASM HAMMER по оккупантам в Удачном. Авиаудар AASM HAMMER по оккупантам в Удачном.

Украинский МиГ-29МУ1 нанес высокоточный удар бомбами AASM HAMMER по скоплению российских войск в районе поселка Удачное Донецкой области, сообщает блог летчиков Воздушных сил «Соняшник».

«Живчики на МиГ-29МУ1 "поприветствовали" вражескую штурмовую нечисть багетами AASM HAMMER», — говорится в описании к видео.

По данным архива кадров российско-украинской войны, авиаудар нанесла 40-я бригада тактической авиации (40 БрТА) «Призрак Киева».

В отчете Генштаба отмечается, что бои за поселок продолжаются. Несмотря на почти полную оккупацию на картах, в северной и северо-западной частях поселка остается «серая зона».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Удачное
Прочее
Покровское направление авиаудар AASM HAMMER по ВС РФ МиГ-29МУ1 ВСУ
Организации
Воздушные силы ВСУ

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Четверо российских военных осуждены за причастность к гибели военкора
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
все новости
15:42
Силы обороны поразили торговый порт в российском Краснодарском крае
15:38
Евросоюз освободил Польшу принимать мигрантов и платить им компенсации
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:34
МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
14:33
В Константиновке при обстреле пострадала семья с детьми
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
13:48
Войска РФ дважды атаковали Краматорск: есть повреждения
13:35
Защитный экран Чернобыльского реактора утратил способность сдерживать радиацию — МАГАТЭ
12:31
30-я бригада опровергла причастность к подрыву дамбы в Приволье
12:30
Мобилизацию необходимо усиливать — Сырский
12:21
РФ ударила по энергетике Донетчины: часть жителей без света, Дружковская громада — без воды
12:12
ВС РФ скрывают убитых на Покровском направлении, оформляя их в «СОЧ»
11:33
FPV-дрон россиян ранил мужчину в Константиновке после похорон брата
11:32
Четверо российских военных осуждены за причастность к гибели военкора
10:59
Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины почти 30 раз
10:44
ПВО сбила 131 дрон над Украиной
10:25
В РФ погибли двое летчиков при ЧП с бомбардировщиком
10:15
Фронт накрыт массированными штурмами: наиболее тяжелая обстановка — под Покровском
все новости
ВИДЕО
Авиаудар AASM HAMMER по оккупантам в Удачном. МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
08 декабря, 14:34
Помощь раненому бойцами МОГ. FPV-дрон россиян ранил мужчину в Константиновке после похорон брата
08 декабря, 11:33
ГСЧС Сумщины. Российские БПЛА поразили многоэтажку в Ахтырке: 42 человека спасены
08 декабря, 06:33
ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области
07 декабря, 17:22
РФ продвинулась в двух районах Донецкой области РФ продвинулась в двух районах Донецкой области
07 декабря, 14:54
ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области
07 декабря, 10:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор