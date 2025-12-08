МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном

Авиаудар AASM HAMMER по оккупантам в Удачном.

Украинский МиГ-29МУ1 нанес высокоточный удар бомбами AASM HAMMER по скоплению российских войск в районе поселка Удачное Донецкой области, сообщает блог летчиков Воздушных сил «Соняшник».



«Живчики на МиГ-29МУ1 "поприветствовали" вражескую штурмовую нечисть багетами AASM HAMMER», — говорится в описании к видео.

По данным архива кадров российско-украинской войны, авиаудар нанесла 40-я бригада тактической авиации (40 БрТА) «Призрак Киева».



В отчете Генштаба отмечается, что бои за поселок продолжаются. Несмотря на почти полную оккупацию на картах, в северной и северо-западной частях поселка остается «серая зона».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»