Сили оборони стабілізували лінію фронту на Дніпропетровщині

Удачне

На Дніпропетровщині обстановка дещо стабілізувалася за останні місяці. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу «Офіцер».



Фактично лінія бойових дій від Удачного до Комара, яка проходить приблизно по адміністративному кордону Донецької та Дніпропетровської областей, вже «устаканилась»: противник не має успіхів, десь виснажився, а наші підрозділи зайняли рубежі за річками та успішно продовжують оборонні дії.



«Ситуація в напрямку Покровського теж більш-менш стабілізувалася порівняно з подіями попередніх місяців», — зазначає автор.



Також повідомляється, що на Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів у районах шести населених пунктів. Раніше МіГ-29МУ1 вдарив AASM HAMMER по російських військах в Удачному.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»