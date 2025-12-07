ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области

Украинские военные установили полный контроль над населенным пунктом Тихое в Днепропетровской области после плановой операции. Это произошло вскоре после того, как российские ресурсы распространили фейковые заявления о якобы полной «оккупации» Тихого и соседнего Отрадного.



Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ провели зачистку территории и подтвердили присутствие украинских сил во всех частях населенного пункта.



Российские подразделения ранее публиковали кадры с флагами на востоке и западе Тихого, однако актуальные визуальные материалы показывают свободное перемещение украинских военнослужащих по всей территории, что свидетельствует о восстановлении контроля.

Напомним, командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук заявил, что российские войска не захватили Покровск и Мирноград Донецкой области. Украинские военные работают над расширением логистических коридоров.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»