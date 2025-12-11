Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську – ЗСУ
11 грудня 2025, 12:51

Невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську – ЗСУ

Удар по російському прапору у Сіверську. Фото: кадр із відео Удар по російському прапору у Сіверську. Фото: кадр із відео

Місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Про це повідомили у пресслужбі 54-ї механізованої бригади ЗСУ.

Попри складні погодні умови та щільний туман, російська армія робить спроби інфільтрації піхотними групами у межі міста.

«На підступах до Сіверська українські підрозділи завдають значних втрат штурмовим групам противника, знищуючи до половини їхнього особового складу. Однак окремим дрібним групам вдається проникати у підвали багатоповерхових будинків, що ускладнює їхнє швидке знешкодження. Також фіксуються поодинокі спроби окупантів встановити свої прапори та інші символи на окремих будинках, щоб створити видимість контролю над містом та задовольнити політичні потреби свого керівництва. Усі такі інформаційні та тактичні спроби закінчуються для ворога черговими втратами й не призводять до досягнення заявлених цілей», – зазначили у 54-й ОМБр.

Нагадаємо, що 10 грудня у ЗСУ спростували російський фейк про «захоплення» Сіверська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Сіверськ
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ РФ Втрати РФ Прапор РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
17:14
На окупованих територіях Донбасу працює менше 20 шахт
17:05
На окупованій Донеччині до 22 років колонії засудили сержанта «Азова»: його обвинувачують у «розстрілі» жителя Маріуполя
15:47
Львова-Бєлова приїхала на окуповану Донеччину та заявила, що «в Росії немає насильно депортованих дітей і майже немає сиріт на Донбасі»
15:35
У Донецьку та на ТОТ Херсонщини перестав працювати додаток банку «ПСБ»
09:40
«МВС» затримало тимчасового голову окупаційної адміністрації Сніжного: його підозрюють у масштабній корупції
16:28
Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах
15:59
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
12:52
Сальдо запропонував Білорусі частину Херсонського узбережжя під «курорти»
12:25
Пушилін переніс головну ялинку Донецька на «після перемоги»
11:33
На ТОТ Запорізької області окупанти міняють книжки на російські розмальовки
17:25
Жителі захопленого Маріуполя залишилися без житла, вони звернулися до Путіна
15:34
ЗСУ вдарили по низці об'єктів росіян на окупованих територіях Донбасу
14:54
MAX впав по всій Росії: нав'язаний сервіс ускладнив життя українцям в окупації
14:07
В угрупованні «ЛНР» українця засудили до 20 років ув'язнення
13:53
Окупанти три місяці не виплачують зарплати в коледжі Нової Каховки
11:32
Били, катували, підірвали в машині: Четверо військових РФ засуджено за вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку
усі новини
22:34
Крим увечері атакували безпілотники, вражений літак Ан-26: є інформація про жертви
21:42
Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області
21:25
Рада ЄС схвалила виплату 2,3 млрд євро для України
21:09
На окупованій частині Донеччини чути вибухи, працює ППО
20:10
У Дніпрі ще 21 родина переселенців з Маріуполя отримала ключі від соціального житла
19:58
РФ знову обстріляла Краматорськ: є пошкодження
18:52
Путін заявив про «захоплення» Сіверська: у ЗСУ відповіли на слова голови Кремля
18:51
В «Укренерго» розповіли, як вимикатимуть в Україні світло 12 грудня
18:15
Дрони атакували хімзавод у Смоленській області РФ
16:51
Прем'єр-міністерка відповіла, коли очікується зменшення відключень світла в Україні
16:50
Британські банки проти передачі заморожених російських активів Україні
16:41
З окупації повернули ще одну групу українських дітей
16:28
У Дарницькому районі Києва прогриміли вибухи: є жертви
16:07
Росія поширила фейк про «забиту пораненими та загиблими українськими військовими» лікарню у Дружківці. Що відомо
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:43
Атака на хімзавод у Великому Новгороді: на підприємстві виникла пожежа, зупинили роботу п'ять цехів
15:19
Російська армія просунулася на Лиманському напрямку – DeepState
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
15:00
На Чернігівщині зірвали прорив російської ДРГ із 15 бойовиків
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
усі новини
ВІДЕО
Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області. Фото: скриншот Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області
11 грудня, 21:42
Наслідки атаки на хімзавод у Великому Новгороді. Фото: соцмережі Атака на хімзавод у Великому Новгороді: на підприємстві виникла пожежа, зупинили роботу п'ять цехів
11 грудня, 15:43
Удар по російському прапору у Сіверську. Фото: кадр із відео Невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську – ЗСУ
11 грудня, 12:51
Український прапор у центрі Покровська. Фото: кадр із відео ЗСУ підняли український прапор у центрі Покровська
11 грудня, 12:04
ЗС РФ вбили цивільного під Куп'янськом. Кадр із відео Під Куп'янськом росіяни вбили цивільного та замінували місце удару FPV-дроном
11 грудня, 11:17
Евакуація пораненого з допомогою НРК. Кадр із відео Наземний дрон 92-ї бригади евакуював пораненого під вогнем
11 грудня, 10:34
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір