Невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську – ЗСУ

Удар по російському прапору у Сіверську. Фото: кадр із відео

Місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Про це повідомили у пресслужбі 54-ї механізованої бригади ЗСУ.



Попри складні погодні умови та щільний туман, російська армія робить спроби інфільтрації піхотними групами у межі міста.



«На підступах до Сіверська українські підрозділи завдають значних втрат штурмовим групам противника, знищуючи до половини їхнього особового складу. Однак окремим дрібним групам вдається проникати у підвали багатоповерхових будинків, що ускладнює їхнє швидке знешкодження. Також фіксуються поодинокі спроби окупантів встановити свої прапори та інші символи на окремих будинках, щоб створити видимість контролю над містом та задовольнити політичні потреби свого керівництва. Усі такі інформаційні та тактичні спроби закінчуються для ворога черговими втратами й не призводять до досягнення заявлених цілей», – зазначили у 54-й ОМБр.

Нагадаємо, що 10 грудня у ЗСУ спростували російський фейк про «захоплення» Сіверська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко