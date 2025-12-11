Росія скинула авіабомбу на магазин у Сумській області: двоє загиблих

У Великописарівській громаді окупанти скинули керовану авіабомбу на місцевий магазин у той момент, коли всередині перебували люди. Про це повідомила Сумська ОВА.
Унаслідок удару загинули двоє — продавчиня та місцева мешканка. Рятувальники деблокували їхні тіла з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка також була всередині під час вибуху, дивом вижила.
Постраждали двоє людей. Одну жінку з пораненнями доправили до лікарні — медики надають їй необхідну допомогу.
«Ворог свідомо б’є по тому, що має бути безпечним для життя. Щирі співчуття всім, хто сьогодні втратив рідних», — зазначили в ОВА.
Нагадаємо, за 10 грудня росіяни поранили п'ятьох жителів Донецької області.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
