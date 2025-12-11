Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Дарницькому районі Києва прогриміли вибухи: є жертви
11 грудня 2025, 16:28

У Дарницькому районі Києва прогриміли вибухи: є жертви

Кадр із відео. Джерело: соцмережі Кадр із відео. Джерело: соцмережі

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Ревуцького, пролунала серія вибухів. За даними столичної поліції, невідомий боєприпас здетонував поряд із автобусом. Внаслідок підриву постраждали двоє людей: один чоловік загинув на місці, другий отримав поранення.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Територію обстежують щодо можливих додаткових небезпечних предметів.

Правоохоронці встановлюють точні обставини вибуху та джерело небезпечного пристрою.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що під Покровськом на міні підірвалося авто з журналісткою. 

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Київ
Інше
нещасний випадок
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
17:14
На окупованих територіях Донбасу працює менше 20 шахт
17:05
На окупованій Донеччині до 22 років колонії засудили сержанта «Азова»: його обвинувачують у «розстрілі» жителя Маріуполя
15:47
Львова-Бєлова приїхала на окуповану Донеччину та заявила, що «в Росії немає насильно депортованих дітей і майже немає сиріт на Донбасі»
15:35
У Донецьку та на ТОТ Херсонщини перестав працювати додаток банку «ПСБ»
09:40
«МВС» затримало тимчасового голову окупаційної адміністрації Сніжного: його підозрюють у масштабній корупції
16:28
Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах
15:59
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
12:52
Сальдо запропонував Білорусі частину Херсонського узбережжя під «курорти»
12:25
Пушилін переніс головну ялинку Донецька на «після перемоги»
11:33
На ТОТ Запорізької області окупанти міняють книжки на російські розмальовки
17:25
Жителі захопленого Маріуполя залишилися без житла, вони звернулися до Путіна
15:34
ЗСУ вдарили по низці об'єктів росіян на окупованих територіях Донбасу
14:54
MAX впав по всій Росії: нав'язаний сервіс ускладнив життя українцям в окупації
14:07
В угрупованні «ЛНР» українця засудили до 20 років ув'язнення
13:53
Окупанти три місяці не виплачують зарплати в коледжі Нової Каховки
11:32
Били, катували, підірвали в машині: Четверо військових РФ засуджено за вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку
16:48
ЗСУ вразили Алчевський металургійний комбінат
14:35
Жителі захопленого Маріуполя звинуватили окупаційну адміністрацію у «шахрайських схемах»
21:55
Дрон впав у промзоні окупованого Алчевська
15:15
Окупанти змушують дітей писати листи солдатам РФ у Приморському
13:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:57
У Скадовську підірвали автомобіль «Нива» з окупантами
12:15
РФ перекидає морпіхів через Маріуполь на Гуляйполе
10:44
«Примари» ГУР за два тижні знищили 8 цілей у Криму
21:15
ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені
17:18
Окупанти розширюють межі Луганська. Що відомо
усі новини
22:34
Крим увечері атакували безпілотники, вражений літак Ан-26: є інформація про жертви
21:42
Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області
21:25
Рада ЄС схвалила виплату 2,3 млрд євро для України
21:09
На окупованій частині Донеччини чути вибухи, працює ППО
20:10
У Дніпрі ще 21 родина переселенців з Маріуполя отримала ключі від соціального житла
19:58
РФ знову обстріляла Краматорськ: є пошкодження
18:52
Путін заявив про «захоплення» Сіверська: у ЗСУ відповіли на слова голови Кремля
18:51
В «Укренерго» розповіли, як вимикатимуть в Україні світло 12 грудня
18:15
Дрони атакували хімзавод у Смоленській області РФ
16:51
Прем'єр-міністерка відповіла, коли очікується зменшення відключень світла в Україні
16:50
Британські банки проти передачі заморожених російських активів Україні
16:41
З окупації повернули ще одну групу українських дітей
16:28
У Дарницькому районі Києва прогриміли вибухи: є жертви
16:07
Росія поширила фейк про «забиту пораненими та загиблими українськими військовими» лікарню у Дружківці. Що відомо
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:43
Атака на хімзавод у Великому Новгороді: на підприємстві виникла пожежа, зупинили роботу п'ять цехів
15:19
Російська армія просунулася на Лиманському напрямку – DeepState
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
15:00
На Чернігівщині зірвали прорив російської ДРГ із 15 бойовиків
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
14:14
Росія скинула авіабомбу на магазин у Сумській області: двоє загиблих
13:33
Білорусь посилює торговельну залежність від Росії — звіт СЗР
13:15
Суд у Дніпрі продовжив арешт намісника Святогірської лаври та відмовив депутату у відеозв'язку
12:51
Невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську – ЗСУ
12:06
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
12:04
ЗСУ підняли український прапор у центрі Покровська
11:31
У РФ оштрафували студента за пошук інформації про «Азов»
11:23
Російські війська зі «Смерчу» обстріляли Слов'янськ: у місті пошкоджені будинки
11:17
Під Куп'янськом росіяни вбили цивільного та замінували місце удару FPV-дроном
10:50
РФ атакувала Україну «Шахедами» та «Іскандерами»: дані ППО
усі новини
ВІДЕО
Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області. Фото: скриншот Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області
11 грудня, 21:42
Наслідки атаки на хімзавод у Великому Новгороді. Фото: соцмережі Атака на хімзавод у Великому Новгороді: на підприємстві виникла пожежа, зупинили роботу п'ять цехів
11 грудня, 15:43
Удар по російському прапору у Сіверську. Фото: кадр із відео Невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську – ЗСУ
11 грудня, 12:51
Український прапор у центрі Покровська. Фото: кадр із відео ЗСУ підняли український прапор у центрі Покровська
11 грудня, 12:04
ЗС РФ вбили цивільного під Куп'янськом. Кадр із відео Під Куп'янськом росіяни вбили цивільного та замінували місце удару FPV-дроном
11 грудня, 11:17
Евакуація пораненого з допомогою НРК. Кадр із відео Наземний дрон 92-ї бригади евакуював пораненого під вогнем
11 грудня, 10:34

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір