У Дарницькому районі Києва прогриміли вибухи: є жертви

Кадр із відео. Джерело: соцмережі

У Дарницькому районі Києва, на вулиці Ревуцького, пролунала серія вибухів. За даними столичної поліції, невідомий боєприпас здетонував поряд із автобусом. Внаслідок підриву постраждали двоє людей: один чоловік загинув на місці, другий отримав поранення.



На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Територію обстежують щодо можливих додаткових небезпечних предметів.

Правоохоронці встановлюють точні обставини вибуху та джерело небезпечного пристрою.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»