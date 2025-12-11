Прем'єр-міністерка відповіла, коли очікується зменшення відключень світла в Україні

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: КМУ

11 грудня провели чергове засідання енергетичного штабу за участю профільних міністерств, керівництва енергетичних компаній, регуляторів ринку та народних депутатів. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, на засіданні скоординували подальші дії для відновлення після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту об'єктів, нарощування генерації та забезпечення людей світлом.



«Тримаю на контролі виконання рішення уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Чекаємо на фактичну оптимізацію споживання електроенергії на місцях від усіх ОВА. Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до спільної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Об'єкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі. Доручили всім міністерствам та ОВА забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх об'єктів життєзабезпечення», – сказала Свириденко.



Прем'єрка стверджує, що мета уряду – у людей має бути світло.



«Очікуємо на зменшення тривалості відключень вже у ці вихідні», – додала вона.

Нагадаємо, що 9 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення для скорочення відключень світла в Україні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко