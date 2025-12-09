Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Кабмин принял решения для сокращения отключений света в Украине. Что изменится
09 декабря 2025, 20:57

Кабмин принял решения для сокращения отключений света в Украине. Что изменится

Кабинет министров Украины. Фото: КМУ Кабинет министров Украины. Фото: КМУ

9 декабря Кабинет министров Украины принял ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением светом для населения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство поручило областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. В то же время отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным. Из перечня должны быть исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения. Высвободившиеся объемы электрической энергии направят для бытовых потребителей.

Кабмин также поручил ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии. Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не приоритетны во время сложной ситуации в энергетике. Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Передвижение людей и безопасность дорожного движения должны быть соблюдены. Меры по экономии не применяются к электрической энергии, производимой на собственных энергогенерирующих установках потребителей для собственных нужд.

Кроме того, правительство поручило Минэнерго и Минразвития, Госинспекции энергетического надзора и всем ОВА обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации: газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов. Проблемы, препятствующие отпуску электроэнергии в сеть операторов, должны быть оперативно устранены. Все существующие когенерационные установки должны быть запущены в работу.

Вдобавок Кабинет министров дает разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более. Это уменьшит нагрузку на энергосистему Украины и стабилизирует нагрузку в пиковые часы. Импорт будет происходить по согласованию с «Укрэнерго».

Напомним, что 9 декабря Свириденко анонсировала решения для сокращения графиков отключений света в Украине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Юлия Свириденко
Места
Украина
Организации
Кабинет министров Укрэнерго
Прочее
Энергетика Графики отключения света
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
все новости
22:54
Украинские пилоты дронов уничтожили две РСЗО российской армии на Лиманском направлении
22:32
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
22:27
На определенном этапе украинской армии уже не было в Покровске, но ВСУ удалось отбить часть города – Сырский
21:58
Славянская бригада НГУ уничтожила российские беспилотники в Донецкой области: кадры
20:57
Кабмин принял решения для сокращения отключений света в Украине. Что изменится
20:03
В ВСУ рассказали, где российские войска пытаются закрепиться в Мирнограде
19:09
Барабаш объяснил, почему ушел с должности главы Авдеевской ГВА
18:29
Российская армия пытается проникать в северную часть Покровска – ВСУ
17:50
Правительство работает над сокращением графиков отключений света в Украине
17:34
ССО поразили склады с беспилотниками и топливом в оккупированном Донецке и на захваченной Луганщине
17:30
Украинский танк уничтожил оккупантов в пятиэтажке в Родинском
17:11
Дружковка 10 декабря на семь часов полностью останется без света
16:56
Путин заявляет о «взятии» Покровска, но украинцы поднимают флаг — ВВС
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:16
Двое гражданских погибли из-за атак российских дронов на Сумщине
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
15:35
В УМПБ-5 выявили доплеровский измеритель скорости для воздушного подрыва
15:34
Без проверки военного учета не возьмут на работу
15:12
При обстреле Константиновки ранен один человек
14:44
Военнослужащего ТЦК задержали в Запорожье по подозрению в убийстве гражданского
все новости
ВИДЕО
Удар по РСЗО оккупантов на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили две РСЗО российской армии на Лиманском направлении
09 декабря, 22:54
Российский дрон в Донецкой области. Фото: кадр из видео Славянская бригада НГУ уничтожила российские беспилотники в Донецкой области: кадры
09 декабря, 21:58
Экс-глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Фото: Барабаш в Фейсбук Барабаш объяснил, почему ушел с должности главы Авдеевской ГВА
09 декабря, 19:09
Удар по складу с топливом на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео ССО поразили склады с беспилотниками и топливом в оккупированном Донецке и на захваченной Луганщине
09 декабря, 17:34
Выстрел из танка ВСУ по многоэтажке с оккупантами в Родинском. Украинский танк уничтожил оккупантов в пятиэтажке в Родинском
09 декабря, 17:30
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
09 декабря, 16:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор