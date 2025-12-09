Кабмин принял решения для сокращения отключений света в Украине. Что изменится

Кабинет министров Украины. Фото: КМУ

9 декабря Кабинет министров Украины принял ряд решений для улучшения ситуации с обеспечением светом для населения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



Правительство поручило областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней. В то же время отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение этих объектов остается бесперебойным. Из перечня должны быть исключены потребители, не имеющие критического значения для функционирования регионов в сегодняшних условиях энергообеспечения. Высвободившиеся объемы электрической энергии направят для бытовых потребителей.



Кабмин также поручил ОВА, органам местного самоуправления и соответствующим коммунальным предприятиям сократить потребление электроэнергии. Дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды, уличная реклама в центрах городов не приоритетны во время сложной ситуации в энергетике. Улицы и автомобильные дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии электрической энергии. Передвижение людей и безопасность дорожного движения должны быть соблюдены. Меры по экономии не применяются к электрической энергии, производимой на собственных энергогенерирующих установках потребителей для собственных нужд.



Кроме того, правительство поручило Минэнерго и Минразвития, Госинспекции энергетического надзора и всем ОВА обеспечить полное функционирование объектов распределенной генерации: газопоршневых и газотурбинных установок, в частности когенерационных, дизельных, бензиновых и газовых генераторов. Проблемы, препятствующие отпуску электроэнергии в сеть операторов, должны быть оперативно устранены. Все существующие когенерационные установки должны быть запущены в работу.



Вдобавок Кабинет министров дает разрешение на импорт электроэнергии государственным компаниям и компаниям с долей государственной собственности 50% и более. Это уменьшит нагрузку на энергосистему Украины и стабилизирует нагрузку в пиковые часы. Импорт будет происходить по согласованию с «Укрэнерго».

Напомним, что 9 декабря Свириденко анонсировала решения для сокращения графиков отключений света в Украине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко