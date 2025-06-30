Україна отримала від Канади 1,7 млрд доларів доходів від заморожених активів РФ

Канада передала Україні 1,7 млрд. доларів доходів від заморожених активів РФ. Фото: Денис Шмигаль

Україна одержала від Канади близько 1,7 млрд доларів у рамках ініціативи ERA. Ці кошти було надано коштом доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«З початку року з урахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів коштом знерухомлених активів РФ», — написав він.



Глава українського уряду подякував Канаді та іншим країнам, які приєдналися до цієї ініціативи. Україна наполягає на повній конфіскації заморожених коштів РФ.



«Вони (кошти – ред.) потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та відновлення нашої держави. Це також буде актом справедливості для запобігання агресивним війнам у майбутньому», — резюмував Шмигаль.



Раніше ми писали, що Україна отримала від Європейського союзу черговий транш макрофінансової допомоги 1 мільярд євро.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях