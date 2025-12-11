Британські банки проти передачі заморожених російських активів Україні

Британські банки виступили проти ініціативи уряду Сполученого Королівства передати Україні заморожені російські активи на суму близько £8 млрд ($10,6 млрд). Як повідомляє видання Financial Times, керівництво великих фінансових установ висловило невдоволення тим, що Лондон не надав жодних гарантій на випадок можливих кроків у відповідь з боку Росії.



За даними газети, банкіри, які говорили за умов анонімності, попереджають: використання російських активів без чіткої правової схеми може обернутися для банків «серйозними юридичними ризиками».

Один із співрозмовників наголосив, що подібна ситуація безпрецедентна для британської практики: «Ми стурбовані законністю такого рішення. Уряд створює новий прецедент — раніше активи ніколи не передавалися таким чином під контроль. Ризик у тому, що якщо Україна не зможе погасити борг, банкам доведеться вилучати актив, який Лондон вважає їх власністю, але який Росія таким не визнає».

Видання також зазначає, що інформація про те, які саме банки зберігають російські активи, «суворо засекречена», і самі представники банківської сфери категорично відмовляються підтверджувати свою можливу причетність до цієї теми.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»