В «Укренерго» розповіли, як вимикатимуть в Україні світло 12 грудня

У п'ятницю, 12 грудня, в Україні діятимуть графіки відключення світла. Даних про обсяг відключень немає. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



«У всіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина введення заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.



Раніше ми писали, що на засіданні скоординували подальші дії для відновлення після обстрілу, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання, захисту об'єктів, нарощування генерації та забезпечення людей світлом.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»