РФ знову обстріляла Краматорськ: є пошкодження

Увечері 11 грудня російські війська двічі завдали ударів по Краматорську в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, з перервою трохи більше півгодини росіяни двічі вдарили по центру у Краматорську.



«Обидва влучення, о 17:30 та о 18:05, нанесені безпілотниками «Молнія-2». Попадання припали поряд або в дахи багатоквартирних будинків. Навколо місць попадання в найближчих будівлях вибито скло, пошкоджено дахи», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, без постраждалих.



Раніше ми писали, що за 10 грудня росіяни поранили п'ятьох жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»