Американцы предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и России — Зеленский
20 декабря 2025, 16:55

Американцы предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США и России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский.

Соединенные Штаты предложили формат встречи с участием Украины, России, США и представителей Европы в рамках возможных мирных переговоров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями медиа в Киеве.

«Действительно, США сказали, что у них будет отдельная встреча с представителями России. И они предложили такой формат — Украина, Америка, Россия и, наверное, представители Европы», — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что проведение такой встречи возможно только после анализа результатов уже осуществленных переговоров между Украиной и США.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по-прежнему стремится к захвату всей Украины, а также европейских территорий, которые раньше входили в состав СССР — Латвия, Литва, Эстония, несмотря на переговоры о возможном прекращении войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с разведывательными докладами.

