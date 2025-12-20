По данным разведки США, Путин намерен захватить всю Украину — Reuters

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС

Владимир Путин по-прежнему стремится к захвату всей Украины, а также европейских территорий, которые раньше входили в состав СССР — Латвия, Литва, Эстония, несмотря на переговоры о возможном прекращении войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с разведывательными докладами. По данным агентства, эти оценки противоречат публичным заявлениям Дональда Трампа и его переговорщиков, утверждающих, что Путин заинтересован в завершении войны, а также словам самого Путина о том, что Россия не представляет угрозы для Европы. Самые последние доклады датированы концом сентября, указывает агентство.

«Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые [подвергнутся нападению]», — заявил Reuters член комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Куигли.

Оценки США в целом совпадают с выводами британских и других европейских спецслужб, подчеркивает агентство. При этом представитель Белого дома заявил Reuters о прогрессе в переговорах по прекращению войны, но отказался комментировать разведывательные отчеты.

Напомним, 19 декабря во время прямой линии Путин вновь подтвердил свое требование вывести украинские войска из четырех областей Украины — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, — заявив о продвижении российских войск на всех участках фронта и готовности обсуждать мир лишь на условиях Москвы.