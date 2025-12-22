Зеленский ответил, сколько сейчас российских оккупантов в Покровске

В городе Покровск Донецкой области ситуация неизменная. Об этом во время общения с журналистами в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, изменилось только количество российских оккупантов в городе.
«В Покровске мы сейчас насчитываем где-то 1100 россиян, на окраинах – большие цифры. Однако мы говорим о тех, кто зашел. То есть там ситуация за последний месяц, я бы сказал, неизменная. Однако разница только в количестве людей в Покровске», – отметил президент.
Напомним, что ВСУ продвинулись вдоль трассы на окраине Покровска.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко