Зеленский ответил, сколько сейчас российских оккупантов в Покровске

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

В городе Покровск Донецкой области ситуация неизменная. Об этом во время общения с журналистами в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, изменилось только количество российских оккупантов в городе.



«В Покровске мы сейчас насчитываем где-то 1100 россиян, на окраинах – большие цифры. Однако мы говорим о тех, кто зашел. То есть там ситуация за последний месяц, я бы сказал, неизменная. Однако разница только в количестве людей в Покровске», – отметил президент.

Напомним, что ВСУ продвинулись вдоль трассы на окраине Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко