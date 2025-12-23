На Киевщине после российской атаки погибла женщина, среди раненых — несовершеннолетняя

Последствия российских ударов по Киевской области. Фото: Нацполиция Украины

В результате очередного удара армии РФ по Киевской области погибла мирная жительница, еще три человека получили ранения, среди них — несовершеннолетняя. Об этом сообщили в полиции Киевщины. В Вышгородском районе российский обстрел привел к масштабному пожару в двухэтажном частном доме.

В результате погибла женщина 1949 года рождения. Огонь полностью охватил здание, спасатели ликвидировали возгорание уже после прибытия экстренных служб. Кроме того, травмы получили трое мирных жителей.

Осколочные ранения зафиксированы у мужчины 1975 года рождения, женщины 1976 года рождения и девочки 2009 года рождения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В Обуховском районе в результате обстрела повреждены три частных дома. В зданиях выбиты окна, разрушены фасады и повреждена кровля.

На местах ударов продолжают работу группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники полиции Киевской области, сотрудники ГСЧС Украины и медики. Правоохранители документируют последствия атаки и фиксируют очередные военные преступления против гражданского населения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»