На Київщині після російської атаки загинула жінка, серед поранених – неповнолітня

Наслідки російських ударів у Київській області. Фото: Нацполіція України

Внаслідок чергового удару армії РФ по Київській області загинула мирна мешканка, ще троє людей отримали поранення, серед них — неповнолітня. Про це повідомили у поліції Київщини. У районі Вишгороду російський обстріл призвів до масштабної пожежі в двоповерховому приватному будинку.

Внаслідок цього загинула жінка 1949 року народження. Вогонь повністю охопив будівлю, рятувальники ліквідували спалах вже після прибуття екстрених служб. Крім того, травм зазнали троє мирних жителів.

Осколкові поранення зафіксовані у чоловіка 1975 року народження, жінки 1976 року народження та дівчинки 2009 року народження. Потерпілим було надано медичну допомогу. В Обухівському районі внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки. У будинках вибиті вікна, зруйновано фасади та пошкоджено покрівлю.

На місцях ударів продовжують роботу групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київської області, співробітники ДСНС України та медики. Правоохоронці документують наслідки атаки та фіксують чергові воєнні злочини проти цивільного населення.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»