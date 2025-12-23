Удар «Шахеда» у Святошинському районі Києва потрапив на відео

Рятувальники ліквідовують наслідки удару БПЛА РФ

У Святошинському районі Києва російський дрон-камікадзе «Шахед» завдав удару по житловому кварталу — подія потрапила на відео. Кадри опублікували місцеві мешканці, які перебували на вулиці під час атаки.



На відео видно, як ворожий БПЛА цілеспрямовано знижується та вражає п’ятиповерховий будинок.



За даними Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці, внаслідок падіння дрона пошкоджено кілька п’ятиповерхових будинків у Святошинському районі.



«На цей момент відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких одна дитина. Рятувальники проводять демонтаж аварійних конструкцій пошкоджених будинків», — повідомили у ДСНС.

Раніше стало відомо, що внаслідок нічних російських ударів по території Житомирської області загинула дитина 2021 року народження.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»