Атака «шахедов» на Краматорск: в городе возник пожар
24 декабря 2025, 10:54

Атака «шахедов» на Краматорск: в городе возник пожар

Ночью 23 декабря российская армия дважды ударила по городу Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.

По его словам, в результате одного из ударов возник пожар.

«Горели разрушенные элементы конструкций частного дома на площади 15 квадратных метров. Без пострадавших», – отметил Балдин.

Напомним, что 23 декабря в 22:45 и 22:51 оккупанты «шахедами» атаковали частный сектор Краматорска, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Станислав Балдин
Места
Краматорск
ВС РФ
ВС РФ
Прочее
Пожар Война Шахеды Атака БПЛА
