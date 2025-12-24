Атака «шахедов» на Краматорск: в городе возник пожар

Ночью 23 декабря российская армия дважды ударила по городу Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, в результате одного из ударов возник пожар.



«Горели разрушенные элементы конструкций частного дома на площади 15 квадратных метров. Без пострадавших», – отметил Балдин.

Напомним, что 23 декабря в 22:45 и 22:51 оккупанты «шахедами» атаковали частный сектор Краматорска, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко